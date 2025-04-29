انفصال ماريتا الحلاني وكميل ابي خليل رسميًا

وبحسب معلومات "الجديد"، فإن هذا الخبر صحيح، حيث اكدت مصادر لموقعنا ان الانفصال حصل فعلا بين الثنائي، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الانفصال، الا ان ماريتا، التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في أبو ظبي، انهت معاملات الانفصال اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في الامارات، وتمّ الانفصال بكل حبّ ورضا واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات.هذا وكان قد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حذف كل من ماريتا وكميل ابي خليل صورهما معا عن حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أيضا الانفصال.