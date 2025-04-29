القضاء يحسم قضية التحرش بفنانة مصرية شهيرة

وقعت الحادثة خلال الصيف الماضي، حيث تعرضت انتصار لحادث تحرش صادم أثناء وجودها في منطقة الساحل الشمالي. ووفق التحقيقات فإن المتهم انتظر الفنانة حتى خروجها من مسكنها، ومن ثم اقترب منها بشكل غير لائق، وقام بنزع ملابسه وارتكب بعض الأفعال الخادشة للحياء.

ولم يكتفِ الشاب بذلك، بل قام بتصوير اللحظة التي حاولت فيها الهروب الى سيارتها، وقام بملاحقتها بعد هروبها، وحاول فتح باب السيارة للتحرش بها مجددًا، إلا أن محاولته باءت بالفشل، حيث تمكنت انتصار من الهروب.

وعلى الفور، توجهت الفنانة المصرية الى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة. وبعد التحقيقات، تم ضبط المتهم وتحويله الى النيابة العامة، التي بدورها أحالته الى المحاكمة، وبعد تداول القضية أمام المحكمة، قررت الهيئة القضائية حبس المتهم لمدة عامين مع وقف التنفيذ.