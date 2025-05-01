كارمن بصيبص تدعم هؤلاء النجوم في الانتخابات البلدية

في خطوة إنسانية لافتة، تحدث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث عن تجربته الشخصية مع مرض السرطان، واصفًا التشخيص بأنه "مرعب ومخيف" لكل من يمر به، سواء كان المريض أو أحباؤه.

