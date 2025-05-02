طوني عيسى يثير الجدل بتصريحاته عن سوريا: لبنان ذكر ابن ذكر!

وفي الحلقة، اثار طوني عيسى الجدل بكلامه عن لبنان والدول العربية المجاورة، اذ قال ان لبنان ذكر ابن ذكر بينما سوريا وغيرها من الدول العربية اناث ولهذا السبب لبنان يعاني ويصارع لوحده، الامر الذي عرضه للانتقاد من المتابعين.من جهة أخرى، تحدث طوني عيسى عن علاقته بزوجته، فسألته المذيعة عن رأيه بيوم المرأة العالمي ليقول إنه لا يعترف به، ثم رد على سؤال ما اذا كان يقبل ان يقبّل قدم زوجته، فقال "اكيد ببيوس اجرها وج وقفا"، لتنهال تعليقات المتابعين الذين ايدوا كلامه، فكتبت احداهن: "تستحق كل الإحترام إلك المحترم يحترم"، وعلقت أخرى: "فعلا كلامه رجلين الأم بتنباس وبتنحط ع الراس".