انباء عن عودة فارس الحلو الى سوريا بعد غياب 14 سنة

وفي التفاصيل، فقد شارك احد الأصدقاء المقربين للفنان السوري صورة جمعتهما قبل أيام بتعليق قال فيه: "

مع فارس الحلو، اللي صوته بقي عالي رغم كل شي

.



وغصب عنك يا أسد… نحنا راجعين نحكي حرية

.

".