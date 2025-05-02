انباء عن عودة فارس الحلو الى سوريا بعد غياب 14 سنة

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A post shared by Shadi Haroun (@shadi_haroun)
A post shared by Shadi Haroun (@shadi_haroun)
أنهت صحيفة "ديلي ميل" البريطاتية التكهنات والجدل الذي أثير، مؤخرًا، حول علاقة النجم توم كروز والنجمة آنا دي أرماس، وأكدت الخبر من خلال تقرير حمل عنوان "توم كروز وآنا الثنائي الجديد في هوليوود".
فقد نجم الراب الأميركي كانييه ويست اعصابه، إزاء اتفاقية حضانة أطفاله الأربعة من طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إذ أعرب عن استيائه وإحباطه عبر بث مباشرٍ.
علقت الفنانة هند صبري على إدراجها ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم، مشوقة الجمهور لمشاركتها في مسلسل جديد يتألف من 10 حلقات، إخراج مريم الأحمدي ويتم عرضه عبر منصة "شاهد".