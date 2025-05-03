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اول تعليق لـ كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى: روحك ستبقى تلهمني
اول تعليق لـ كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى: روحك ستبقى تلهمني
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اول تعليق لـ كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى: روحك ستبقى تلهمني

فن

2025-05-03 | 04:38
اول تعليق لـ كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى: روحك ستبقى تلهمني
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Aljadeed
اول تعليق لـ كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى: روحك ستبقى تلهمني

فُجعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صباح اليوم السبت، بوفاة زوجها المنتج ورجل الاعمال المصري وليد مصطفى عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفي اول تعليق لها على هذا الخبر المحزن، نشرت كارول سماحة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بزوجها، وارفقتها بكلمات مؤثرة ودّعته من خلالها، اذ كتبت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض".
وتابعت كارول سماحة: "أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد.. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها.. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها".
وختمت كلامها بالقول: "ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".

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