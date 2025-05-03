كارول سماحة تنهار من البكاء في وداع زوجها وليد مصطفى

وفي التفاصيل، حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي أقيمت بالشيخ زايد عقب ظهر اليوم.

وقدم نجوم الفن المساندة لـ كارول سماحة خلال تشييع جثمان زوجها، وأبرزهم كان يسرا وإلهام شاهين ودينا فؤاد.

وظهرت الفنانة دينا فؤاد وهي تحتضن كارول وتساندها خلال بكائها في أثناء جنازة زوجها.

يُذكر ان كارول سماحة فُجعت فجر اليوم الثالث من أيّار بخبر وفاة زوجها وليد مصطفى بعد زواج استمر 12 عاماً، عانى خلالهم من مرض عضال في الكلى، كما ذكرت تقارير إعلامية خضوعه لعملية جراحية مؤخراً لم تُثمر عن أي نجاح.