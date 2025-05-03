آخر ظهور لـ زوج كارول سماحة قبل وفاته

ويعد هذا الظهور نادر لـ وليد مصطفى، الذي ابتعد عن الإعلام بعد إصابته بالمرض.

هذا الفيديو كانت قد نشرته كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، على أنغام أغنية "نسخة مني"، وعلقت قائلة: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".