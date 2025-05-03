آخر ظهور لـ زوج كارول سماحة قبل وفاته

ويعد هذا الظهور نادر لـ وليد مصطفى، الذي ابتعد عن الإعلام بعد إصابته بالمرض.
هذا الفيديو كانت قد نشرته كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، على أنغام أغنية "نسخة مني"، وعلقت قائلة: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".
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A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
احتفلت الفنانة المصرية أمل رزق بعقد قران ابنتها "هيا" ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، الى المهندس آدم مصطفى العربي، في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.
تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات الليلة، في حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف نخبة من النجوم في أجواء فنية مميزة.
حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على مواساة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعد وفاة زوجها المنتج ورجل الاعمال المصري وليد مصطفى، عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض.