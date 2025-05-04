جيجي حديد تعلن علاقتها رسميًا بـ برادلي كوبر

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد علاقتها رسميًا بالنجم العالمي برادلي كوبر عبر حسابها في منصة "إنستغرام".



شاركت جيجي حديد مؤخرًا سلسلة صور من احتفالها بعيد ميلادها الـ30 عبر "إنستغرام"، تضمنت لقطات رفقة الأصدقاء، وأخرى الأجواء الاحتفالية الصاخبة، لكن أبرزها صورة تجمعها بكوبر يتبادلان القبل أمام كعكة عيد الميلاد المكونة من ثلاث طبقات.



وأرفقت جيجي حديد الصور بتعليق، جاء فيه: أشعر أنني محظوظة جدًا لبلوغي الثلاثين. أشعر أنني محظوظة جدًا لكل ما مررت به من نجاحات وإخفاقات/ لكل الدروس والهبات التي تلقيتها. أن أشعر بكل ذلك! أنا محظوظة جدًا لكوني أمًا، وصديقة، وشريكة، وأختًا، وابنة، وزميلة لبعضٍ من أكثر البشر روعةً! كما شكرت جيجي متابعيها على دعمهم، وقالت في تعليقها إنها محظوظة لأنها تشعر بكل هذا الحب.