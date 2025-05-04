الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جيجي حديد تعلن علاقتها رسميًا بـ برادلي كوبر
جيجي حديد تعلن علاقتها رسميًا بـ برادلي كوبر
A-
A+

جيجي حديد تعلن علاقتها رسميًا بـ برادلي كوبر

فن

2025-05-04 | 08:13
جيجي حديد تعلن علاقتها رسميًا بـ برادلي كوبر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيجي حديد تعلن علاقتها رسميًا بـ برادلي كوبر

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد علاقتها رسميًا بالنجم العالمي برادلي كوبر عبر حسابها في منصة "إنستغرام".

شاركت جيجي حديد مؤخرًا سلسلة صور من احتفالها بعيد ميلادها الـ30 عبر "إنستغرام"، تضمنت لقطات رفقة الأصدقاء، وأخرى الأجواء الاحتفالية الصاخبة، لكن أبرزها صورة تجمعها بكوبر يتبادلان القبل أمام كعكة عيد الميلاد المكونة من ثلاث طبقات.

وأرفقت جيجي حديد الصور بتعليق، جاء فيه: أشعر أنني محظوظة جدًا لبلوغي الثلاثين. أشعر أنني محظوظة جدًا لكل ما مررت به من نجاحات وإخفاقات/ لكل الدروس والهبات التي تلقيتها. أن أشعر بكل ذلك! أنا محظوظة جدًا لكوني أمًا، وصديقة، وشريكة، وأختًا، وابنة، وزميلة لبعضٍ من أكثر البشر روعةً! كما شكرت جيجي متابعيها على دعمهم، وقالت في تعليقها إنها محظوظة لأنها تشعر بكل هذا الحب.

اقرأ ايضا في فن

مروان خوري يقدم واجب العزاء لـ كارول سماحة بوفاة زوجها وليد مصطفى
10:05

مروان خوري يقدم واجب العزاء لـ كارول سماحة بوفاة زوجها وليد مصطفى

قدم الفنان اللبناني مروان خوري واجب العزاء لزميلته الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بوفاة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

10:05

مروان خوري يقدم واجب العزاء لـ كارول سماحة بوفاة زوجها وليد مصطفى

قدم الفنان اللبناني مروان خوري واجب العزاء لزميلته الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بوفاة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

الكشف عن تفاصيل مرض بيل غيتس
10:02

الكشف عن تفاصيل مرض بيل غيتس

صرّحت فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، أن والدها يعاني من متلازمة "أسبرغر"، أحد اضطرابات طيف التوحد، ما يفسّر سلوكياته الاجتماعية المختلفة.

10:02

الكشف عن تفاصيل مرض بيل غيتس

صرّحت فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، أن والدها يعاني من متلازمة "أسبرغر"، أحد اضطرابات طيف التوحد، ما يفسّر سلوكياته الاجتماعية المختلفة.

كوليت الحلاني تدعم ابنتها ماريتا الحلاني بعد طلاقها: واصلي التألق
09:45

كوليت الحلاني تدعم ابنتها ماريتا الحلاني بعد طلاقها: واصلي التألق

دعمت عارضة الأزياء اللبنانية وزوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ابنتها الفنانة ماريتا الحلاني، وذلك بعد الكشف عن طلاقها.

09:45

كوليت الحلاني تدعم ابنتها ماريتا الحلاني بعد طلاقها: واصلي التألق

دعمت عارضة الأزياء اللبنانية وزوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ابنتها الفنانة ماريتا الحلاني، وذلك بعد الكشف عن طلاقها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025