مخطّط تفجيري مرعب في حفل ليدي غاغا والشرطة البرازيلية تتدخل

وكشفت الشرطة المدنية في ريو دي جانيرو في بيان رسمي أنها أحبطت هجوماً إرهابياً في حفل ليدي غاغا، وقد تم اعتقال شخصين يُشتبه بتورطهما بالمؤامرة، أحدهما رجل بالغ أُلقي القبض عليه في ولاية ريو غراندي دو سول، والآخر مُراهق تم توقيفه في ريو دي جانيرو.وأظهر التحقيق أن المهاجمين جنّدوا أشخاصاً لاستخدام زجاجات حارقة ومتفجرات محلية الصنع وقنابل مولوتوف، وأشار الى أن "المؤامرة دبّرتها جماعة تُروّج لخطاب الكراهية وتدفع المراهقين إلى التطرف، عبر أساليب منها إيذاء النفس".كذلك أفادت تقارير محلية بأن رجلاً ومراهقاً قد خطّطا وجنّدا بعض المشاركين في الحفل لتنفيذ الهجوم، واللافت أن بعضهم دون سنّ الثامنة عشرة.وأشارت التقارير الى أن الاعتقالات حصلت ضمن عملية أمنية واسعة حملت اسم "الوحوش المزيّفة" (Fake Monsters)، قادتها وزارة العدل البرازيلية بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية وأجهزة الاستخبارات الرقمية، بهدف إحباط أي تهديد أمني محتمل قبل انطلاق حفل ليدي غاغا الضخم والذي لم يتأثر بكل الضجة الأمنية الحاصلة، وأكملت الفنانة الأميركية حفلها باستعراضات راقصة وبتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها وسط تفاعل محبيها.