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فنان سوري شهير يصبح نسخة طبق الأصل عن راغب علامة
فنان سوري شهير يصبح نسخة طبق الأصل عن راغب علامة
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فنان سوري شهير يصبح نسخة طبق الأصل عن راغب علامة

فن

2025-05-05 | 07:03
فنان سوري شهير يصبح نسخة طبق الأصل عن راغب علامة
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Aljadeed
فنان سوري شهير يصبح نسخة طبق الأصل عن راغب علامة

تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لـ فنان سوري شهير، خلال احيائه احدى الحفلات، حيث ظهر نسخة طبق الأصل عن راغب، اذ كان من الصعب على الجمهور التعرف عليه والجميع ظنّ انه راغب علامة.

وفي التفاصيل، احيا الفنان السوري وفيق حبيب امس حفلا غنائيا، وانتشر مقطع فيديو من الحفل اثار موجة جدل واسعة، اذ ان ملامحه وتصفيفة شعره وملابسه كانت نسخة عن راغب علامة، حتى ظن الجمهور ان من يحيي الحفل هو راغب علامة.

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