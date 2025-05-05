فنان سوري شهير يصبح نسخة طبق الأصل عن راغب علامة

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A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
أعلن المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن أجواء الاحتفال بعيد ميلاد "الزعيم" هذا العام، مؤكداً أن حضور الحفل سيقتصر على العائلة، ولن يشارك فيه أحد من نجوم الفن.
إحتفلت النجمة ميريام فارس بعيد ميلادها باحتفالية خاصة بها شاركتها مع متابعيها على انستغرام ووجهت من خلالها معايدة خاصة لها.
توفي قبل قليل الفنان المصري نعيم عيسى بعد صراع مع المرض، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية منذ ما يقارب من الشهر، بعد تعرضه لإلتهاب رئوي حاد، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في محاولات من الأطباء لإنقاذه لكن دون جدوى حيث تدهورت صحته في الأيام الأخيرة وعانى من غيبوبة شبه تامة، حيث لم يكن يعي بشكل كامل، ولم يستطع النطق أو الحركة حتى وافته المنية قبل قليل.