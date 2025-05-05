فنان سوري شهير يصبح نسخة طبق الأصل عن راغب علامة

توفي قبل قليل الفنان المصري نعيم عيسى بعد صراع مع المرض، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية منذ ما يقارب من الشهر، بعد تعرضه لإلتهاب رئوي حاد، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في محاولات من الأطباء لإنقاذه لكن دون جدوى حيث تدهورت صحته في الأيام الأخيرة وعانى من غيبوبة شبه تامة، حيث لم يكن يعي بشكل كامل، ولم يستطع النطق أو الحركة حتى وافته المنية قبل قليل.

