الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ميريام فارس تحتفل بميلادها بفستان قصير وبأجواء خاصة
ميريام فارس تحتفل بميلادها بفستان قصير وبأجواء خاصة
A-
A+

ميريام فارس تحتفل بميلادها بفستان قصير وبأجواء خاصة

فن

2025-05-05 | 12:21
ميريام فارس تحتفل بميلادها بفستان قصير وبأجواء خاصة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميريام فارس تحتفل بميلادها بفستان قصير وبأجواء خاصة

إحتفلت النجمة ميريام فارس بعيد ميلادها باحتفالية خاصة بها شاركتها مع متابعيها على انستغرام ووجهت من خلالها معايدة خاصة لها.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها بمجموعة من الصور الاحتفالية بمناسية يوم ميلاده واختارت فيها فستان بتصميم البلوزة القصيرة من دار Rabanne، واختارته باللون البيج بحمالات عريضة ومزين بالكامل بدوائر فضية على شكل أقراص CD ونسقت معه بوط عالٍ يصل الى أعلى الفخذ باللون الفضي اللامع مع أساور فضية كبيرة الحجم التي تتناسب مع الأجواء الاحتفالية التي جهزتها لميلادها.
واحتفلت ميريام بميلادها بطريقة مميّزة، فظهرت في الصور وهي تحمل بيدها قرص CD ووضعت عليه كريمة بيضاء وفي صور أخرى زينته بمجموعة من الشموع واحتفلت مع نفسها بعيد ميلادها.
ومن الناحية الجمالية، لملمت ميريام شعرها بالكامل ورفعته على شكل كعكة عالية في أعلى رأسها، وتركت غرة على جبهتها وطويلة من الجانبين وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية الهادئة مع أحمر نيود خفيف.
وأرفقت ميريام الصور بتعليق كتبت فيه: "عام آخر من تحويل الصوت إلى قوة والأحلام إلى إنجازات"، ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها، وحرصت كالعادة على الغاء خاصية التعليقات لحماية نفسها من الانتقادات السيئة.

اقرأ ايضا في فن

كارول سماحة تكشف عن موعد استقبالها التعازي بزوجها وليد مصطفى في لبنان
13:05

كارول سماحة تكشف عن موعد استقبالها التعازي بزوجها وليد مصطفى في لبنان

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن موعد التعزية بزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى في لبنان.

13:05

كارول سماحة تكشف عن موعد استقبالها التعازي بزوجها وليد مصطفى في لبنان

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن موعد التعزية بزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى في لبنان.

زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة
13:03

زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة

كشف رجل الأعمال أحمد هلال، زوج شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عن اسرار علاقته بحماته.

13:03

زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة

كشف رجل الأعمال أحمد هلال، زوج شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عن اسرار علاقته بحماته.

شقيق عادل إمام يصدم الجميع بعد تصريحات لبلبة الأخيرة
12:24

شقيق عادل إمام يصدم الجميع بعد تصريحات لبلبة الأخيرة

أعلن المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن أجواء الاحتفال بعيد ميلاد "الزعيم" هذا العام، مؤكداً أن حضور الحفل سيقتصر على العائلة، ولن يشارك فيه أحد من نجوم الفن.

12:24

شقيق عادل إمام يصدم الجميع بعد تصريحات لبلبة الأخيرة

أعلن المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن أجواء الاحتفال بعيد ميلاد "الزعيم" هذا العام، مؤكداً أن حضور الحفل سيقتصر على العائلة، ولن يشارك فيه أحد من نجوم الفن.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025