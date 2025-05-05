ميريام فارس تحتفل بميلادها بفستان قصير وبأجواء خاصة

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها بمجموعة من الصور الاحتفالية بمناسية يوم ميلاده واختارت فيها فستان بتصميم البلوزة القصيرة من دار Rabanne، واختارته باللون البيج بحمالات عريضة ومزين بالكامل بدوائر فضية على شكل أقراص CD ونسقت معه بوط عالٍ يصل الى أعلى الفخذ باللون الفضي اللامع مع أساور فضية كبيرة الحجم التي تتناسب مع الأجواء الاحتفالية التي جهزتها لميلادها.واحتفلت ميريام بميلادها بطريقة مميّزة، فظهرت في الصور وهي تحمل بيدها قرص CD ووضعت عليه كريمة بيضاء وفي صور أخرى زينته بمجموعة من الشموع واحتفلت مع نفسها بعيد ميلادها.ومن الناحية الجمالية، لملمت ميريام شعرها بالكامل ورفعته على شكل كعكة عالية في أعلى رأسها، وتركت غرة على جبهتها وطويلة من الجانبين وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية الهادئة مع أحمر نيود خفيف.وأرفقت ميريام الصور بتعليق كتبت فيه: "عام آخر من تحويل الصوت إلى قوة والأحلام إلى إنجازات"، ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها، وحرصت كالعادة على الغاء خاصية التعليقات لحماية نفسها من الانتقادات السيئة.