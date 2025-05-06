بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها برفقة تامر حسني

شاركت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، متابعيها عبر "إنستغرام" لحظات احتفالها بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وأمايا، وذلك بحضور والدهما الفنان المصري تامر حسني.

نشرت بوسيل عبر خاصية القصص المصورة مقطع فيديو يوثق المناسبة، حيث ظهرت الأسرة مجتمعة حول مائدة عيد الميلاد، يتوسطها تامر حسني محتضنًا تاليا وأمايا وابنهما آدم،وكان واضحا عليهم الفرح.



وما زاد من خصوصية الاحتفال، هو غناء بسمة بوسيل وتامر حسني لأغنيته الشهيرة "كل سنة وأنت طيب"، بمشاركة طفلتيه، في لحظة لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالانسجام الواضح بين أفراد العائلة رغم انفصال الزوجين.