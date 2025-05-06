عالية ابنة رحمة رياض تلفت الأنظار في احدث ظهور لها برفقتها

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A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
تصدر اسم ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو وثق ما حصل مع مرافقها الشخصي الذي كان الى جانبها.
اثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية انجي خوري ضجة كبيرة بعد ان كشفت عن خضوعها لاجراء طبيل لتخفيف وزنها بعد كثرة التنمر عليها بسبب وزنها الزائد.
شاركت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، متابعيها عبر "إنستغرام" لحظات احتفالها بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وأمايا، وذلك بحضور والدهما الفنان المصري تامر حسني.