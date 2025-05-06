عالية ابنة رحمة رياض تلفت الأنظار في احدث ظهور لها برفقتها

تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة رياض، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها برفقة ابنتها عالية في شوارع إسطنبول التركية.



وفي التفاصيل، خطفت إبنة الفنانة العراقية رحمة رياض، أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها برفقتها، حيث ظهرت معها في شوارع إسطنبول في تركيا، خلال استمتاعهما بوقتهما اثناء تناولهما البوظة.

وكالعادة، حرصت رحمة رياض على إخفاء وجه ابنتها، الا ان بعض ملامحها كانت واضحة اذ ظهر جزء من وجه عالية وشعرها، الامر الذي لفت انظار الجمهور والمتابعين الذين أشاروا الى ان ملامح عاليا نسخة عن ملامح والدتها رحمة رياض.