الحارس الشخصي لـ ايفانكا ترامب يضرب شخصا حاول الاقتراب منها
تصدر اسم ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو وثق ما حصل مع مرافقها الشخصي الذي كان الى جانبها.
وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه ايفانكا وهي تسير باتجاه سيارتها برفقة زوجها والحارس الخاص بهما، الا ان احد الأشخاص حاول الاقتراب منها ما دفع بالحارس لأن يصربه ويطيحه ارضا.
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، وانقسمت الآراء بين من أيّد تصرف الحارس وبين من انتقده باعتبار ان خ=الشخص لم يقم بأي تصرف خاطئ تجاه ايفانكا.