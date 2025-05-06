الحارس الشخصي لـ ايفانكا ترامب يضرب شخصا حاول الاقتراب منها

تصدر اسم ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو وثق ما حصل مع مرافقها الشخصي الذي كان الى جانبها.

