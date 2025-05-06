زواج رنا رئيس يتصدر وفستان العروس يلفت الأنظار

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن المقرّبين، الذين شاركوا العروسين لحظات لا تُنسى تخلّلتها مشاعر الحب والسعادة.وخطفت رنا رئيس الأنظار بفستان زفاف أنيق يعكس الذوق الكلاسيكي الراقي. وجاء التصميم منفوشاً ومزيّناً بتطريزات ناعمة من الورود البيضاء وتفاصيل برّاقة، وتميز الفستان بأكمام من الدانتيل الشفاف، مما منح الإطلالة مزيدًا من الرقة والنعومة.كما اختارت رنا تسريحة شعر مرفوعة تتناسب مع تفاصيل الفستان، وأكملت إطلالتها بطرحة طويلة من التول، في تناغم كامل مع مظهرها الفاتن. أما مكياجها فقد كان بسيطًا وناعمًا، ليزيد من إشراقتها ويعزز من طابع الفخامة الذي حملته إطلالتها، مما جعلها تبدو وكأنها إحدى أميرات ديزني.