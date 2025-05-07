مازن الناطور يوجه رسالة شديدة اللهجة لمن خذله: وفّرتم عليّ الكثير

توجّه نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، بالشكر الكبير لمن وقف بجانبه في أزمته الأخيرة، بينما كانت رسالته قاسية لمن خذله.





نشر الناطور عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام" فيديو لقالب حلوى يحمل صورًا له مع العلم السوري ويتربع على رأسه تاج ذهبي، متوجّهًا بالشكر لرجل الأعمال السوري غسان عبود.



وأعرب مازن الناطور من خلال منشوره عن شكره للمساندين له قائلًا: شكرًا من القلب لكل من ساند وقال كلمة طيبة، شكرًا لمحبتكم. وأما لمن وقف ضده فقد قال الناطور لهم: لمن خذلني في أول المشوار قبل منتصفه.. لقد وفّرتم عليّ الكثير أيضًا شكرًا.