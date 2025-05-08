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كندة علوش تكشف لأول مرة سبب ارتداء رباطا ضاغطا في يدها
كندة علوش تكشف لأول مرة سبب ارتداء رباطا ضاغطا في يدها
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كندة علوش تكشف لأول مرة سبب ارتداء رباطا ضاغطا في يدها

فن

2025-05-08 | 08:38
كندة علوش تكشف لأول مرة سبب ارتداء رباطا ضاغطا في يدها
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Aljadeed
كندة علوش تكشف لأول مرة سبب ارتداء رباطا ضاغطا في يدها

حلّت الممثلة السورية كندة علوش ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديد، حيث كشفت تفاصيل تجربتها مع مرض السرطان ورحلتها مع العلاج، وغيرها من الأحداث التي مرت بها خلال الأعوام الماضية.

وقالت كندة علوش: "الكيماوي وقع شعري واشتريت باروكة ولكني لم أستخدمها، ومشيت من غيرها، والوجع الحقيقي كان لما أمي تعبت بنفس المرض، لكن ربّنا ادّاني سلام نفسي كبير ومريت بالتجربة من غير تروما، وحالياً أصبحت أقوى"، مؤكّدة أن الحياة مليئة بالضغوط والتلوث وسوء التغذية، وكلها عوامل تؤثر سلباً في الصحة، مضيفةً: "لازم نسبق المرض بالوعي والفحص الدوري".
وبعد إجرائها العملية، قالت كندة علوش إنّها يجب أن تحافظ على يديها اليمين للأبد بسبب إزالة جزء من الغدد الليمفاوية أسفل الذراع: «بقالي سنة ونص ولازم أخد بالي من إيدي اليمين طول العمر متتجرحش، ومتتحرقش وأفضل لابسة الشريط الضاغط".
من هنا، كشفت الفنانة كندة علوش عن السبب وراء ارتدائها رباطًا ضاغطًا خلال ظهورها الإعلامي، موضحة أن ذلك جاء عقب خضوعها لعملية استئصال ورم، فقالت إن بعض السيدات يفقدن جزءًا من الغدد اللمفاوية بعد إجراء هذه العملية، وهو ما يتطلب ارتداء الرباط الضاغط لضمان سير الدورة اللمفاوية بشكل طبيعي وتفادي تورم اليد.
وفي هذا السياق، دعت كندة علوش الفتيات إلى إجراء الفحص الطبي المبكر بدءًا من سن الثلاثين، مؤكدة أهمية الكشف الدوري في الوقاية من الأمراض. وقالت: "بنصح كل البنات من سن التلاتين بالمتابعة الطبية والاهتمام بالكشف المبكر.. الموضوع بسيط، مش بياخد وقت ولا تكلفة، لكنه مهم جدًا وبيفرق".
وأضافت أن نمط الحياة الحالي بما فيه من توتر وتلوث وعادات غذائية غير صحية، يزيد من التحديات الصحية، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات استباقية بالفحص والوعي.
كما أعربت كندة علوش عن شكرها للإعلامية لميس الحديدي على دعمها الشخصي أثناء فترة العلاج، وقالت: "نصايحك فضلت معايا طول الوقت. كنتِ خايفة عليّ فعلاً، لكن اللي بيميزك إن نصايحك كانت عملية ومباشرة، وده ساعدني جدًا".
في المقابل، قالت الحديدي: "أنا مكنتش عاوزاكي تضعفي، كنت محتاجاكي قوية، لأنك كنتِ محتاجة كل طاقتك علشان تتجاوزي المرحلة دي".

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