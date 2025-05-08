بلبلة في جامعة دمشق بسبب الخطاب الطائفي وسلاف فواخرجي تعلق: التغريبة الطلابية

وفي التفاصيل، نشر احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يظهر الطلاب وهم يغادرون مكان السكن محملين بحقائب تحتوى على اغراضهم، وارفقه بالتعليق التالي: "مشهد مؤلم لمغادرة جماعية لطلاب المدينة الجامعية في المزة دمشق، وسط خوفٍ يتصاعد من تكرار مشاهد الاقتتال الداخلي، كما حدث مؤخرًا في السويداء وقبلها في الساحل السوري ".وأضاف: "يدفع الطلاب الأبرياء ثمن النعرات الطائفية، وهم لا ذنب لهم سوى أنهم حملوا كتبهم بدل البنادق، وآمنوا بأن مستقبلهم يُبنى بالعلم لا بالدم.. إنه رحيلٌ من وطنٍ أصبح فيه الخوف أقوى من الطموح، والمجهول أقرب من أي يقين".من جهتها، نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بتعليق قالت فيه: "التغريبة الطلابية"، معبرة عن حزنها لما يحصل.