بعد انفصالها عن تامر حسني.. بسمة بوسيل الى التمثيل؟
تستعد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال الفيلم السينمائي الجديد بعنوان "بيغ رامي"، الذي يشهد عودة الفنان المصري رامز جلال الى شاشة السينما بعد غياب عامين.
وتؤدي بسمة بوسيل دور البطولة النسائية أمام رامز في هذا الفيلم، الذي يحظى بترقّب جماهيري وإعلامي كبير.
والفيلم يضم مجموعة بارزة من الفنانين، بينهم: محمد أنور، محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي وغيرهم، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.