بعد انفصالها عن تامر حسني.. بسمة بوسيل الى التمثيل؟

وتؤدي بسمة بوسيل دور البطولة النسائية أمام رامز في هذا الفيلم، الذي يحظى بترقّب جماهيري وإعلامي كبير.والفيلم يضم مجموعة بارزة من الفنانين، بينهم: محمد أنور، محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي وغيرهم، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.