ناصيف زيتون يتأثر على المسرح بسبب رحمة رياض

أحيا الفنان ناصيف زيتون، مساء امس الجمعة 9 مايو/أيار، حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي تحت عنوان "ناصيف وأصدقاؤه"، بمشاركة عدد من النجوم العرب والعالميين، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحاضرين في أمسية فنية استثنائية.



استهل الفنان السوري ناصيف زيتون حفله بالترحيب بالجمهور الذي تفاعل معه بحماسة كبيرة، وقال: يسعد مساكم جميعاً، أول مرة أنا هون، بكوكا كولا أول مرة، مبسوط كتير.

وشكر الفنان الجمهور على وجوده في هذه الليلة وقال: أنا بدي أتشكركن، اتشكر حضوركن، شكرا لإلكن، لأنكم محبين، إن شاء الله هيك نعمل حفلة حلوة سوا ونطلع كلنا مبسوطين، برحب فيكم جميعاً فرداً فرداً فرداً، منورين، كل حبايبنا هون، كل الناس اللي بنحبا، أصحابنا اللي بحبونا واللي بنحبن.

وقدم ناصيف زيتون باقة من اغانيه الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.

كما حرص ناصيف زيتون على تقديم صديقته الفنانة العراقية رحمة رياض في أجواء مرحة، والتي بدورها رحبت بالجمهور وشكرت ناصيف زيتون على التقديم والحضور على الاستقبال.

وشاركت الفنانة رحمة رياض ناصيف زيتون أغنية "ما في ليل"، في ديو نال إعجاب الجمهور الحاضر وكان واضحا تأثر ناصيف زيتون بالاغنية.