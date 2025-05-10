اول ظهور لـ مازن الناطور من مكتبه في النقابة بعد قرار تنحيته وما قاله غير متوقع

في رسالة حملت نبرة أمل وثقة، خرج الفنان مازن الناطور عن صمته ليوجّه كلمة إلى جمهور الفن وأبناء المهنة في سوريا، مطمئنًا إياهم على مستقبل العمل النقابي والفني في البلاد، رغم ما وصفه بـ"الانقلاب التنظيمي" الذي استهدف موقعه كنقيب للفنانين.

