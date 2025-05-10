اول ظهور لـ مازن الناطور من مكتبه في النقابة بعد قرار تنحيته وما قاله غير متوقع
في رسالة حملت نبرة أمل وثقة، خرج الفنان مازن الناطور عن صمته ليوجّه كلمة إلى جمهور الفن وأبناء المهنة في سوريا، مطمئنًا إياهم على مستقبل العمل النقابي والفني في البلاد، رغم ما وصفه بـ"الانقلاب التنظيمي" الذي استهدف موقعه كنقيب للفنانين.
وفي التفاصيل نشر الناطور صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها جالسًا خلف مكتبه وبجواره العلم السوري، وعلّق قائلاً: تحياتي وأشواق... أعدكم أن تكون نقابة الفنانين في سوريا مصدر فخر لكل فنان يفخر بوطنه، ويؤمن بأن سوريا ستعود إلى الصدارة كقلبٍ للعالم.
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