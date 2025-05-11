عبير الصغير تحتفل بعقد قرانها واطلالتها تلفت الأنظار

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A post shared by Abir El Saghir عبير الصغير (@abiresag)
A post shared by Abir El Saghir عبير الصغير (@abiresag)
أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًا فى عمان، وتحديدًا على مسرح مدينة العرفان، فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور جمهور كثيف بالاضافة إلى الجاليات العربية هناك، وأقيم الحفل بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة، وانتشرت فيديوهات عدة توثق اجواء الحفل المميز حيث قدمت أكثر من 25 أغنية.
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها جانبًا من حياتها الشخصية، حيث غنت لحفيدتها أغنية "ماما زمانها جاية"، في فيديو نشرته ابنتها شام الذهبي، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن حبهم الكبير للعائلة.
تحدث الفنان الأردني الشهير حسام سيلاوي عن "الظلم" الذي تعرض له من قبل والدته، كاشفًا أنه استيقظ في أحد الأيام ليكتشف أنها رفعت ضده دعوى قضائية تحتوي على 7 بنود.