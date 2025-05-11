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انغام تتأثر على المسرح وتنهار بالبكاء في اغنية &quot; ما بتعلمش &quot;
انغام تتأثر على المسرح وتنهار بالبكاء في اغنية " ما بتعلمش "
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انغام تتأثر على المسرح وتنهار بالبكاء في اغنية " ما بتعلمش "

فن

2025-05-11 | 05:22
انغام تتأثر على المسرح وتنهار بالبكاء في اغنية " ما بتعلمش "
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Aljadeed
انغام تتأثر على المسرح وتنهار بالبكاء في اغنية " ما بتعلمش "

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًا فى عمان، وتحديدًا على مسرح مدينة العرفان، فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور جمهور كثيف بالاضافة إلى الجاليات العربية هناك، وأقيم الحفل بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة، وانتشرت فيديوهات عدة توثق اجواء الحفل المميز حيث قدمت أكثر من 25 أغنية.


وكان من بين الفيديوهات المنتشرة فيديو يوثق انهيار انغام على المسرح خلال اداءها لاغنية ما بتعلمش وتفاعل الجمهور مع الفيديو المنتشر وجاء من بين التعليقات: يا روحييييي انتي بس مين يقدر يبكّيك مييييييين!!!!


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