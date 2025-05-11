لقطة رومانسية لـ الأمير هاري وميغان ماركل في حفل بيونسيه

وشاركت ميغان ماركل عبر حسابها في منصة "إنستغرام" سلسلة صور توثق فيها أجواء الحفل المبهجة، فضلًا عن صور رومانسية تجمعها بهاري وهما يرقصان، وكتبت: بخصوص الليلة الماضية... شكرًا لبيونسيه وفريقها على الحفل الرائع (وليلة ممتعة للغاية)! مع خالص حبي.ويُشار إلى أن ميغان ماركل نادرًا ما تشارك صورًا حميمية مع زوجها، لكن بعد أن أطلقت حسابًا جديدًا على "إنستغرام" في بداية العام، تزامنًا مع إطلاق علامتها التجارية الخاصة بنمط الحياة، بدأت الدوقة بنشر صور لعائلتها، بمن فيهم طفليها آرتشي وليليبيت.ويأتي منشور ميغان بعد أقل من أسبوعين من تصريحها بأنها وهاري يمران بمرحلة "شهر العسل" في زواجهما.