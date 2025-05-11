لقطة رومانسية لـ الأمير هاري وميغان ماركل في حفل بيونسيه

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A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)
A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)
في ظل الخلاف المحتدم بينها وبين ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حرصت الإعلامية بوسي شلبي على توجيه رسالة للأخير، طمأنته من خلالها على حقه خاصةً وأنها تسعى نحو إعادته، إذ نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "إنستغرام"، ومكتوب عليها تعليق جاء كالتالي: "متخفش ياحبيبي حقك هيرجع ياحج محمود".
خرج الفنان المصري أحمد فهمي عن صمته، بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو نشره مؤخرًا، يظهره في مشهد من فيلم "مستر إكس" مع طليقته الفنانة هنا الزاهد.
تحدثت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن ابنتها الوحيدة من زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال، وكشفت سبب عدم ظهورها معها أو نشرها لصورتها.