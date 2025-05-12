مهر عبير الصغير يحدث ضجة واسعة بين الجمهور ومشاهد توثق تأثرها

احتفلت صانعة المحتوى والشيف اللبنانية عبير الصغير بعقد قرانها على مواطنها يوسف فرحات، وسط مفاجأة كبيرة لجمهورها، إذ اختارت مهراً غير متوقّع أثار تفاعلاً واسعًا.



شاركت عبير الصغير متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" لقطات مؤثرة من مراسم عقد قرانها، فقد اختارت أن يكون مهرها نسخة من المصحف الشريف، في لفتة أثارت إعجاب الجمهور.

وخلال العقد، دخلت عبير في نوبة بكاء وسط أجواء سادها الفرح والتأثر، مع ضحكات وزغاريد عائلية عكست دفء اللحظة.

أرفقت عبير الفيديو بتعليق جاء فيه: أهلاً بك في مجلس والدي، حللت صديقًا وحبيبًا وشريكًا لآخر العمر"، في رسالة محبة وترحيب بشريك حياتها.