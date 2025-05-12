مهر عبير الصغير يحدث ضجة واسعة بين الجمهور ومشاهد توثق تأثرها

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A post shared by Abir El Saghir عبير الصغير (@abiresag)
A post shared by Abir El Saghir عبير الصغير (@abiresag)
توفي المخرج المسرحي عادل القشيري، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا حافلًا، وأعلنت أسرته أنها ستُحدد لاحقًا موعد ومكان العزاء.
نعت نقابة الفنانين في سوريا، والعاملون في الدوبلاج، الفنانة فاطمة سعد التي جسدت بصوتها أدواراً عديدة في مسلسلات الكرتون المخصصة للأطفال، وبينها "ماوكلي" و"الكابتن ماجد".
في ظل الخلاف المحتدم بينها وبين ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حرصت الإعلامية بوسي شلبي على توجيه رسالة للأخير، طمأنته من خلالها على حقه خاصةً وأنها تسعى نحو إعادته، إذ نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "إنستغرام"، ومكتوب عليها تعليق جاء كالتالي: "متخفش ياحبيبي حقك هيرجع ياحج محمود".