اصالة كامل ترزق بطفلتها الأولى وهذا الاسم الذي اختارته لها
أعلنت الإعلامية والممثلة أصالة كامل استقبالها لمولودتها الأولى من زوجها خالد الخوري، في لحظة أعربت فيها عن مشاعرها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ نشرت أصالة كامل أول صورة لها من داخل المستشفى بعد الولادة، وكشفت عن الاسم الذي اختارته وزوجها للطفلة.
وفي التفاصيل، شاركت أصالة جمهورها عبر "إنستغرام"، أول صورة لها من المستشفى بعد ولادتها لطفلتها الأولى، حيث ظهرت بملامح هادئة مرتدية زي المستشفى، وكتبت تعليقًا على الصورة: "شعور لا يوصف. الحمد لله، ربنا رزقنا بأحلى بنوتة".
وكشفت أصالة من خلال الصورة عن الاسم الذي اختارته وزوجها خالد الخوري، لطفلتهما الأولى وهو "دفى".