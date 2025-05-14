اصالة كامل ترزق بطفلتها الأولى وهذا الاسم الذي اختارته لها

أعلنت الإعلامية والممثلة أصالة كامل استقبالها لمولودتها الأولى من زوجها خالد الخوري، في لحظة أعربت فيها عن مشاعرها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ نشرت أصالة كامل أول صورة لها من داخل المستشفى بعد الولادة، وكشفت عن الاسم الذي اختارته وزوجها للطفلة.

