جورج وسوف يعلق على رفع العقوبات عن سوريا: أسمى كلمات الشكر والعرفان

وفي التفاصيل فقد كتب الوسوف: " أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب. وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها. موقفه التاريخي والإنساني هذا لن يُنسى ويجسد أسمى معاني الأخوّة العربية. نحن نؤمن بأن الفن والثقافة جسور للسلام، رسالة للأخوة، واليوم نعيش لحظة أمل حقيقي تُعيد للشعب السوري روحه ودوره وحقه بحياة كريمة".

أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب.



وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع… — Georges Wassouf (@wassouf) May 14, 2025