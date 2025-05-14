امل طالب ترحب بالسياح العرب على طريقتها: ناطرينكن تصرفوا مصاري

وتستضيف امل طالب في هذه الحلقة الفنان بشار جواد ولاعب كرة السلة علي حيدر والكوميدي شارل حبيليني.
تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.
هدّدت الإعلامية بوسي شلبي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يخوض في عرضها، بالحديث عن أزمتها مع نجلَي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أعلنت المحامية هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكّلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية ضد كل مَن انتهك حرمة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر تداول تصريحات أو منشورات تنال من كرامته على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس عن رفع العقوبات عن سوريا خلال اليوم الأول من زيارته إلى السعودية، علق الفنان السورية القدير جورج وسوف على هذا القرار من خلالة رسالة كتبها عبرحسابها الرسمي على تطبيق " اكس".