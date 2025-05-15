معجزة تشفي حسام تحسين بيك من مرض خطير: شفت النبي محمد بمنامي

حل الممثل السوري حسام تحسين بيك ضيفا مع الإعلامية الأردنية زين كرزون على شاشة تلفزيون لنا، في برنامج "كيد النساء"، حيث كشف الكثير من الاسرار عن حياته الشخصية والمهنية، كما تحدث عن وضع بلده سوريا في ظل التطورات الحاصلة.

