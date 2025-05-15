معجزة تشفي حسام تحسين بيك من مرض خطير: شفت النبي محمد بمنامي

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A post shared by ltvmain (@ltvmain)
A post shared by ltvmain (@ltvmain)
شهدت العاصمة المصرية القاهرة لقاءً دافئًا جمع بين الفنان اللبناني وليد توفيق، ونظيره السعودي القدير عبادي الجوهر، حيث استعاد الثنائي ذكريات فنية خالدة من مسيرتهما الطويلة، وسط أجواء طغى عليها الطرب الأصيل.
في لفتة مليئة بالمحبة والتقدير المتبادل، ردّت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك على رسالة الفنانة لونا بشارة التي خصّتها بها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرة عن إعجابها الكبير بها بعد تعاونهما في مسلسل "آسر".
في حادثة صادمة ومخيفة، لقيت تيكتوكر مكسيكية تدعى فاليريا ماركيز حتفها بطلق ناري، خلال بث مباشر لها على منصة "تيكتوك".