الفنان السوري مروان أبو شاهين يتعرض لأزمة قلبية حادة وينقل الى المستشفى

تعرض الفنان السوري مروان أبو شاهين لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر 45 عاماً، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت نقابة الفنانين السوريين أن الممثل مروان أبو شاهين تعرض لأزمة قلبية حادة فجأة، وهو ما أثار قلقاً بالغاً حول وضعه الصحي وحياته. وأدى الإعلان عن حالته الصحية إلى تفاعل واسع من الوسط الفني، حيث عبّر العديد من الفنانين السوريين عن دعمهم وتعاطفهم، من بينهم قاسم ملحو وغادة بشور.

وولد مروان أبو شاهين في عام 1980 بمحافظة السويداء، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1999. يمتلك أبو شاهين رصيداً فنياً واسعاً شمل التلفزيون والسينما والمسرح، إلى جانب مشاركته في مجال الدوبلاج. ارتبطت صورة الفنان بشكل خاص بالأدوار التاريخية التي جسدها، والتي تركت انطباعاً كبيراً في أذهان محبي الدراما السورية.

ومن بين المسلسلات التاريخية التي شارك فيها مروان أبو شاهين: "قمر بني هاشم"، "فارس بني مروان"، "رايات الحق"، "خالد بن الوليد" و"الظاهر بيبرس". كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية المعروفة مثل سلسلة "بقعة ضوء"، ومسلسلي "الخربة" و"باب الحارة"، إضافة إلى مسلسل "بطل من هذا الزمان".