لقاء ودي يجمع وليد توفيق وعبادي الجوهر في القاهرة

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A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
أحيا الفنان اللبناني زياد برجي امس، حفلا غنائيا ضخما في بيروت، حضره عدد كبير من جمهور ومحبي زياد، الذين تفاعلوا معه بشكل واسع في الحفل وراحوا يرددون كلمات اغنياته التي حفظوها عن ظهر قلب.
نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب صوراً عبر "انستغرام"، وهما برفقة الفنان السوري جورج وسوف في مناسبة خاصة، وذلك في أول ظهور له بعد تداول شائعات عن تدهور صحته ووفاته.
تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر السورية نارين عمارة، المعروفة باسم نارين بيوتي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد حضورها مهرجان كان السينمائي ولقائها بالنجم العالمي توم كروز.