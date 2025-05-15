لقاء ودي يجمع وليد توفيق وعبادي الجوهر في القاهرة

عبّر وليد توفيق عن سعادته بهذا اللقاء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بالجوهر وعلّق قائلًا: في القاهرة الحبيبة، جلسة لا تُنسى مع الصديق الغالي الفنان القدير عبادي الجوهر.. جلسة استعدنا فيها الكثير من الذكريات، وكان العود سيد الموقف مع أغانينا المشتركة من الزمن الجميل.