سيدة سورية تناشد لإنقاذ أولادها المفقودين وسلاف فواخرجي تتدخل لمساعدتها

انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو لسيدة سورية فقدت أولادها الثلاثة منذ حوالي الشهرين ولم تعرف مصيرهم حتى اليوم، حيث ناشدت السيدة لمن يعرف عنهم شيئا ان يوصلها اليهم.



وفي التفاصيل، قالت السيدة السورية انها لم تسمع أي خبر عن أولادها، مناشدة أي شخص قادر على مساعدتها ان يطمئنها على أولادها، مشيرة الى ان زوجها مريض قلب وهي قلقة عليه ان يصيبه أي مكروه في حال عرف بما حصل لاولاده.

ولاحقا نشرت السيدة فيديو آخر تتحدث فيه عن معاناتها وتكشف تفاصيل فقدان الاتصال مع أولادها، طالبة المساعدة للوصول الى أولادها.

من جهتها، الممثلة السورية سلاف فواخرجي، نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع "اكس"، وارفقته بالتعليق التالي: "والدة لانا حمود - لبنى حمود - حمزة حمود تخرج للمرة الثالثة وتناشد الجميع في معرفة مصير أبنائها الذي فقدوا في تاريخ 23/3/2025 وحتى الآن.. لكل المعنيين نرجو الاهتمام بالمفقودين والمخطوفين.. لا أفجعكم الله بعزيز".