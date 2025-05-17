حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
طمأن الإعلامي اللبناني علي جابر جمهوره على حالته الصحية في أحدث ظهور له، مؤكداً أن الأزمة التي مرّ بها أصبحت خلفه، وأنه اليوم بصحة جيدة جسدياً وعقلياً.
ردّ سلطان الطرب جورج وسوف على الشائعات المغرضة عن وفاته، والتي تلاحقه باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في أول تعليق له بعد تقديم الفنانة صفاء سلطان دعوى قضائية ضده نشر الفنان والشاعر اللبناني فارس اسكندر مقطع فيديو وهو يرد بطريقة طريفة مشيرا الى انه "ميت من الخوف" واشار بتعليق مرفق " متعودة دايما" .