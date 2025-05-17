حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

طمأن الإعلامي اللبناني علي جابر جمهوره على حالته الصحية في أحدث ظهور له، مؤكداً أن الأزمة التي مرّ بها أصبحت خلفه، وأنه اليوم بصحة جيدة جسدياً وعقلياً.