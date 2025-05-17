توم كروز عن مشاهده الخطرة: لا أخاف من التعلم

تحدّث الممثل الأمريكي توم كروز على هامش حضوره فعاليات مهرجان كان 2025 بصراحة لافتة عن رؤيته للخوف وكيفية مواجهته خاصة عندما يقوم بمشاهده الخطرة، مؤكداً أن الخوف بالنسبة له ليس شعوراً يمنعه من المغامرة أو التعلّم، بل دافعاً لفهم ما لا يعرفه.

وقال كروز: "ليس الأمر أنني لا أشعر بالخوف، بل إنني لا أسمح له بأن يمنعني من تعلّم شيء جديد. إذا اهتممت بأمرٍ ما، أسعى لتعلّمه مهما كان، سواء كان القفز من طائرة أو من جبل، أو خوض تجربة صعبة"، مضيفاً: "منذ طفولتي، كنت دائماً ما أتخذ القرار وأمضي قُدماً دون تردّد. أعتقد أن الجهل هو ما يجب أن نخافه، أما التعلّم والاكتشاف، فهما ما يمنحان الحياة معناها. هذه هي حياتي: أن أكتشف، وأن أتعلم ما لم أعرفه من قبل".