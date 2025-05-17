مي حريري تروي لاول مرة تفاصيل احـ ـتراق منزلها واتهامها لجيرانها المتحولين جنســ ــيا

وبين الغناء والضحك و اللعب والجد، السهرة مع رابعة الزيات وضيوفها غير شكل مع مي حريري , كارلوس، جعدنيستا , ومايكل كبابة.
حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" .
تفاعل عدد كبير من الفنانين السوريين، مع قرار رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادهم، ومن بينهم رشا شربتجي، وفاء موصللي، سحر فوزي وامانة والي وغيرهن.
تصدرت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها مع النجم العالمي توم كروز خلال العرض الخاص لفيلمه Mission: Impossible – The Final Reckoning، في العاصمة البريطانية لندن.