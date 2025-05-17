سحر فوزي و امانة والي تبكيان بعد رفع العقوبات عن سوريا وما فعلته وفاء موصلي لا يصدق

تفاعل عدد كبير من الفنانين السوريين، مع قرار رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادهم، ومن بينهم رشا شربتجي، وفاء موصللي، سحر فوزي وامانة والي وغيرهن.

