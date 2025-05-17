سحر فوزي و امانة والي تبكيان بعد رفع العقوبات عن سوريا وما فعلته وفاء موصلي لا يصدق
تفاعل عدد كبير من الفنانين السوريين، مع قرار رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادهم، ومن بينهم رشا شربتجي، وفاء موصللي، سحر فوزي وامانة والي وغيرهن.
وفي التفاصيل، فقد قالت رشا شربتجي: أنا لهلأ كل يوم بعمل الحركة اللي عملها ولي العهد ، الحمدلله هي نعمة كتير كبيرة”.
أما سحر فوزي فقد قالت : ” أول ما سمعت الخبر، اختنقت و بكيت، يمكن كانت دموع تفريغ قهر سنسن طويلة عشناها.
وكذلك أمانة والي التي قالت: ” ضليت ابكي شي ساعة، عم ابكي من الفرح”.
أما وفاء موصلي فقد قالت: ” أنا ما كنت مصدقة ولما طلع الرئيس ترامب صرت طبق الكلام على حركة الشفايف لأن فكرتو ذكاء اصطناعي.