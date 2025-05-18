فريق عمل نانسي عجرم يفاجئها في عيد ميلادها وفيديو يوثق ما حصل

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلادها بطريقة مبهجة ومميزة، حيث شاركت الجمهور ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجمل لحظات احتفالها بعيد ميلادها هذا الأسبوع، ووثقت اللحظات المميزة التي عاشتها عبر عدة صور ومقاطع فيديو على حسابها في انستغرام.

