فريق عمل نانسي عجرم يفاجئها في عيد ميلادها وفيديو يوثق ما حصل
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلادها بطريقة مبهجة ومميزة، حيث شاركت الجمهور ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجمل لحظات احتفالها بعيد ميلادها هذا الأسبوع، ووثقت اللحظات المميزة التي عاشتها عبر عدة صور ومقاطع فيديو على حسابها في انستغرام.
وفي مقطع فيديو عفوي ومميز، ظهرت نانسي خلال عودتها الى المنزل، حيث فاجأها فريق عملها بمناسبة عيد ميلادها، فأصابتها صدمة كبيرة لتدخل بعدها بنوبة ضحك شديدة.
هذا وظهرت نانسي بمقطع فيديو آخر برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم خلال احتفالها بعيد ميلادها.