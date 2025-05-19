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نجوى كرم تتعرض لموقف محرج على مسرح حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل
نجوى كرم تتعرض لموقف محرج على مسرح حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل
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نجوى كرم تتعرض لموقف محرج على مسرح حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل

فن

2025-05-19 | 04:36
نجوى كرم تتعرض لموقف محرج على مسرح حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل
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Aljadeed
نجوى كرم تتعرض لموقف محرج على مسرح حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا مميزا في قبرص، التقت من خلاله جمهورها ومحبيها، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، وسط تفاعل واسع من الحضور الذي راح يردد معها كلمات الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث كان لافتا مقطع فيديو يظهر احد معجبي نجوى كرم الذي امسك بيدها خلال وقوفها على المسرح ورفض ان يتركها، الامر الذي احرج نجوى كرم، الا انها عادت وابتسمت له واقتربت منه وكلمته ومن ثم التقطت صورة معه.
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اثنوا على تواضع نجوى كرم واشادوا بطريقة تعاملها المميزة مع معجبيها.

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