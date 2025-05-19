نجوى كرم تتعرض لموقف محرج على مسرح حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث كان لافتا مقطع فيديو يظهر احد معجبي نجوى كرم الذي امسك بيدها خلال وقوفها على المسرح ورفض ان يتركها، الامر الذي احرج نجوى كرم، الا انها عادت وابتسمت له واقتربت منه وكلمته ومن ثم التقطت صورة معه.الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اثنوا على تواضع نجوى كرم واشادوا بطريقة تعاملها المميزة مع معجبيها.