نجوى كرم تتعرض لموقف محرج على مسرح حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل

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A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في بيان الأحد، عن إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، وانتشر إلى عظامه.
بعد عودته بأغنية رومانسية، حذّر الفنان فضل شاكر من المعلومات المتداولة حول تنظيم حفلة له خلال عطلة عيد الأضحى في الكويت، وهو ما نفاه بشكل مباشر.
بإطلالة غير معتادة وتسريحة شعر جديدة، أطلّ "القيصر" كاظم الساهر على جمهوره مؤخرًا، ليفاجئهم بتغيير لافت في مظهره أثار الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل.