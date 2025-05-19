شيماء سيف تثير الجدل بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر للمرة الثانية
أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاحظ متابعوها قيامها بإلغاء متابعة زوجها المنتج محمد كارتر على موقع "إنستغرام"، في خطوة أعادت الحديث مجددًا حول استقرار علاقتهما، خاصة بعد المصالحة التي تمت بينهما قبل أشهر قليلة.
وفي التفاصيل ألغت شيماء سيف متابعة زوجها على حسابها الرسمي، وهو ما قابله كارتر بخطوة مماثلة، ما فتح باب الشكوك أمام الجمهور بشأن احتمالية وجود خلاف جديد بينهما.
كما كتبت تعليقًا قبل أن تقوم بحذفه: الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح.
ولم يصدر عن أي منهما حتى الآن تصريح رسمي يوضح حقيقة ما جرى، الأمر الذي زاد من الغموض حول مصير علاقتهما.