شيماء سيف تثير الجدل بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر للمرة الثانية

وفي التفاصيل ألغت شيماء سيف متابعة زوجها على حسابها الرسمي، وهو ما قابله كارتر بخطوة مماثلة، ما فتح باب الشكوك أمام الجمهور بشأن احتمالية وجود خلاف جديد بينهما.كما كتبت تعليقًا قبل أن تقوم بحذفه: الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح.ولم يصدر عن أي منهما حتى الآن تصريح رسمي يوضح حقيقة ما جرى، الأمر الذي زاد من الغموض حول مصير علاقتهما.