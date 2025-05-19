"سوق 888"... تجربة تسوّق مباشرة على شاشة الجديد بأسعار تنافسية

تصدر اسم نادين تحسين بيك التريند مؤخرًا بعد أن فاجأت جمهورها بإطلالة جريئة ومختلفة كليًا عن مظهرها المعتاد، حيث ظهرت في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل أحد صالونات الحلاقة النسائية، وقد تخلّت فيه عن شعرها الأشقر الطويل الذي شكّل جزءًا من هويتها الفنية لسنوات، لتظهر بقصة شعر قصيرة جدًا وصبغة باللون الأحمر.

