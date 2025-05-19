"سوق 888"... تجربة تسوّق مباشرة على شاشة الجديد بأسعار تنافسية

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X " الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان الشاب هشام جمال بعد قضائهما شهر العسل.
شاركت النجمة ماغي بو غصن متابعيها على تطبيق "إنستغرام" كواليس تحضيراتها للمشاركة في "مهرجان كان السينمائي" مع زوجها المنتج جمال سنّان لحضور العرض الخاص لفيلم "The Phoenician Scheme".
تصدر اسم نادين تحسين بيك التريند مؤخرًا بعد أن فاجأت جمهورها بإطلالة جريئة ومختلفة كليًا عن مظهرها المعتاد، حيث ظهرت في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل أحد صالونات الحلاقة النسائية، وقد تخلّت فيه عن شعرها الأشقر الطويل الذي شكّل جزءًا من هويتها الفنية لسنوات، لتظهر بقصة شعر قصيرة جدًا وصبغة باللون الأحمر.