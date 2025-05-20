وفاة فدى محسن الشهيرة بـ "أم إبراهيم" في "باب الحارة"

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A post shared by hami bakkar (@hamibakkar)
A post shared by hami bakkar (@hamibakkar)
شارك النجم الشاب هامي بكار، نجل الفنانة الراحلة فدوى محسن، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة لوالدته بعد وفاتها أمس، وأرفقها بتعليقٍ مؤثر جاء فيه: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا أمي سلمي على بابا".
تردد في الآونة الأخيرة شائعات تزعم صدور قرار بمنع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من إحياء حفلات غنائية داخل مصر، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقابة الموسيقيين في مصر اعتراضاً على قرار النقابة الصادر في 16 آذار/مارس الماضي بمنعها من الغناء في مصر، بناءً على شكوى تقدّم بها مدير أعمالها السابق، خالد التهامي.