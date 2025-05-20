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وفاة فدى محسن الشهيرة بـ &quot;أم إبراهيم&quot; في &quot;باب الحارة&quot;
وفاة فدى محسن الشهيرة بـ "أم إبراهيم" في "باب الحارة"
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وفاة فدى محسن الشهيرة بـ "أم إبراهيم" في "باب الحارة"

فن

2025-05-20 | 05:38
وفاة فدى محسن الشهيرة بـ "أم إبراهيم" في "باب الحارة"
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Aljadeed
وفاة فدى محسن الشهيرة بـ "أم إبراهيم" في "باب الحارة"

توفيت الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر يناهز 84 عامًا، وفقًا لما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك". وقد نعت النقابة الراحلة، مشيرة إلى أنها ستوافي الجمهور بتفاصيل موعد التشييع والدفن لاحقًا.

ونشر هامي البكار صورة لوالدته عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "أمي في ذمة الله ..الله يرحمك يا امي .. رحتي لعند ارحم الراحمين".
 

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