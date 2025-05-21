جيني إسبر تنجو من حـريق في منزلها وتشارك لقطات من الحادثة

كشفت الممثلة وعارضة الأزياء السورية جيني إسبر، عن تعرضها لحادث مرعب، كاد أن يتسبب بحريق كبير في منزلها.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي، قالت جيني أن بطارية شحن هاتف محمول انفجرت بينما كانت بجانبها أثناء الجلوس.وشاركت جيني متابعيها صورة تظهر آثار احتراق واضحة على الأريكة ومحيطها، وأرفقتها بتعليق حذرت فيه من مخاطر ترك الشواحن والبطاريات دون مراقبة، وأكدت أن الأضرار كانت محدودة ولم تصل إلى حد وقوع كارثة.وكتبت جيني في تعليقها: "ديروا بالكن من البطاريات شحن الموبايلات، اليوم انفجرت البطارية جنبي وحرقتني وحرقت الكنباية. الحمدالله هيك وما صارت حريقة كبيرة".