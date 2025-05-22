ميلا ابنة نانسي عجرم الكبرى تخطف الأنظار بأحدث ظهور برفقتها

عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ابنتها الكبرى ميلا بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم 16 مايو/أيار وهو اليوم نفسه الذي تحتفل به نانسي عجرم بعيد ميلادها، حيث وجهت نانسي رسالة معبرة لابنتها ميلا، عبرت فيها عن فخرها بكلمات بسيطة ورقيقة.

