ميلا ابنة نانسي عجرم الكبرى تخطف الأنظار بأحدث ظهور برفقتها
عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ابنتها الكبرى ميلا بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم 16 مايو/أيار وهو اليوم نفسه الذي تحتفل به نانسي عجرم بعيد ميلادها، حيث وجهت نانسي رسالة معبرة لابنتها ميلا، عبرت فيها عن فخرها بكلمات بسيطة ورقيقة.
وفي التفاصيل، شاركت نانسي عجرم صورة جمعتها بابنتها ميلا عبر حسابها على انستغرام، ظهرتا فيها وهما تتعانقان في لقطة تعبّر عن العلاقة بين الأم وابنتها، حيث ارفقت نانسي الصورة بالتعليق التالي: "عيدي وعيدك يا عيدي عيدين بعيد، عيد ميلاد سعيد يا فخري".
الصورة لاقت تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اشادوا بجمال ميلا، ولفتوا الى انها أصبحت شابة ونسخة عن والدتها، فكتبت احداهن: "دخيل جمالو ميلا يللي صايرة اختا لماما"، وأضافت أخرى: "اتنين اخوات في الصوره والله ماشاءالله".