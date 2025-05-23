الفنانة وعد تخضع لعملية جراحية في عينها وفيديو يوثق حالتها

وظهرت وعد في الفيديو بعين مغطاة، موضحة أنها أجرت عملية دقيقة، مشيرة إلى أن فترة التعافي قد تستغرق ما بين أسبوع إلى شهر حتى تشفى تمامًا.وقد تفاعل عدد كبير من متابعيها مع الفيديو، معربين عن دعمهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل والصحة التامة.