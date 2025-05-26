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نور ستارز تحتفل بخطوبتها في حفل أسطوري داخل برج خليفة
نور ستارز تحتفل بخطوبتها في حفل أسطوري داخل برج خليفة
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نور ستارز تحتفل بخطوبتها في حفل أسطوري داخل برج خليفة

فن

2025-05-26 | 03:49
نور ستارز تحتفل بخطوبتها في حفل أسطوري داخل برج خليفة
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Aljadeed
نور ستارز تحتفل بخطوبتها في حفل أسطوري داخل برج خليفة

احتفلت صانعة المحتوى العراقية نور ستارز بحفل خطوبتها على رجل الأعمال كريم الشريف، مساء الأحد، 25 مايو (أيار) وسط أجواء مبهجة في إحدى القاعات داخل برج خليفة بمدينة دبي.

وشهد الحفل حضور الأهل، وعدد من الأصدقاء المقربين، من بينهم نارين بيوتي وزوجها رامي سامو، وبيسان إسماعيل وخطيبها محمود ماهر. 
كما حرص على الحضور شيرين بيوتي وخطيبها أسامة، وسارة الورع وغيث مروان وبنين ستارز، شقيقة العروس. 
وأحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفل الخطوبة، وقدم باقة رائعة من أشهر أغانيه، مثل مبروك عليكي، وبدي ياها، وكل يوم بحبك.
وحرص العروسان على وضع شروط لحضور الحفل، كان من أبرزها منع دخول الأطفال دون سن الخامسة أو السادسة، ومنع طلب الأغاني من الـDJ، فقد أعدّت نور قائمة أغنيات سابقة تضم ما تحب سماعه، إضافة إلى باقة من الأغاني العراقية، كما شددت نور على الحاضرين على عدم ارتداء اللون الأبيض. 
ولفتت نور ستارز الأنظار خلال حفل خطوبتها بفستان باللون الأبيض، مكشوف الكتفين، أظهر بساطة التصميم وفخامته في آنٍ معًا.
ونسّقت إطلالتها مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة عززت من ملامحها الطبيعية.
وفي المقابل، اختار خطيبها كريم الشريف إطلالة كلاسيكية رسمية باللون الأسود، ما أضفى تناغمًا واضحًا بين ظهورهما في المناسبة الخاصة.
 

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