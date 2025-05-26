تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم

ولفتت نور ستارز الأنظار خلال حفل خطوبتها بفستان باللون الأبيض، مكشوف الكتفين، أظهر بساطة التصميم وفخامته في آنٍ معًا.ونسّقت إطلالتها مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة عززت من ملامحها الطبيعية.وفي المقابل، اختار خطيبها كريم الشريف إطلالة كلاسيكية رسمية باللون الأسود، ما أضفى تناغمًا واضحًا بين ظهورهما في المناسبة الخاصة.وفي ظل الأجوال الملكية بدأ الكثيرون في السؤال عن كم يبلغ سعر خاتم خطوبة نور ستارز؟ وهل تفوقت على سعر خاتم زفاف نارين بيوتي؟ويبلغ سعر خاتم صانعة المحتوى الشهيرة نور ستارز 500 ألف دولار أميركي، بينما يقدر سعر خاتم زفاف نارين بيوتي بين 6 و 10 ملايين دولار أميركي، مما يجعله من أغلى مجوهرات حفلات الزفاف على الإطلاق.