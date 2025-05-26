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تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم
تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم
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تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم

فن

2025-05-26 | 05:38
تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم
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Aljadeed
تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم

احتفلت صانعة المحتوى العراقية نور ستارز بحفل خطوبتها على رجل الأعمال كريم الشريف، مساء الأحد، 25 مايو (أيار) وسط أجواء مبهجة في إحدى القاعات داخل برج خليفة بمدينة دبي.

ولفتت نور ستارز الأنظار خلال حفل خطوبتها بفستان باللون الأبيض، مكشوف الكتفين، أظهر بساطة التصميم وفخامته في آنٍ معًا.
ونسّقت إطلالتها مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة عززت من ملامحها الطبيعية.
وفي المقابل، اختار خطيبها كريم الشريف إطلالة كلاسيكية رسمية باللون الأسود، ما أضفى تناغمًا واضحًا بين ظهورهما في المناسبة الخاصة.
وفي ظل الأجوال الملكية بدأ الكثيرون في السؤال عن كم يبلغ سعر خاتم خطوبة نور ستارز؟ وهل تفوقت على سعر خاتم زفاف نارين بيوتي؟
ويبلغ سعر خاتم صانعة المحتوى الشهيرة نور ستارز 500 ألف دولار أميركي، بينما يقدر سعر خاتم زفاف نارين بيوتي بين 6 و 10 ملايين دولار أميركي، مما يجعله من أغلى مجوهرات حفلات الزفاف على الإطلاق.
 

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