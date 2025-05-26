الليث حجو يطالب الجهات المعنية بسحب الختم من نقيب الفنانين السوريين

نشر المخرج الليث حجو عبر حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام”، مقطعاً مقتبساً من إحدى حلقات مسلسله الشهير “ضيعة ضايعة” والتي حملت اسم “الختم”، تندّراً بالأحداث في النقابة.
حيث أرفق المقطع بعدة صور لقرارات نقيب الفنانين الأخيرة، بدءاً من شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي، ومنح الفنانين أحمد القسيم وفضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف، مروراً ببيان النقابة حول بطلان قرار سحب الثقة من مازن الناطور بصفته نقيباً، وانتهاءً بإسقاط عضوية الفنانين أمل حويجة، وميس حرب، ومحمد آل رشي، ونور مهنا، وتعيين الفنان يوسف عبده عضواً جديداً. وكتب حجو معلّقاً على الفيديو: الرجاء من الجهات المعنية “نفسها” سحب الختم.
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A post shared by Allaith hajjo (@allaithhajjo)
A post shared by Allaith hajjo (@allaithhajjo)
عايد إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، زوجته السيدة كريستينا مراد صعب في يوم ميلادها، من خلال صور شاركها مع متابعيه عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام".
حرّرت الفنانة المصرية إلهام عبد البديع محضراً ضد طليقها تتّهمه فيه بمطاردتها بسيارته أعلى محور 26 يوليو دائرة مركز كرداسة، وتكثّف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، بعد ضبط المتهم والتحفّظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة وتوّلت النيابة التحقيقات.
خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته ونفى نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله عن عودته إلى طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد ظهورهما معاً في حفل ميلاد ابنتهما.