الليث حجو يطالب الجهات المعنية بسحب الختم من نقيب الفنانين السوريين

نشر المخرج الليث حجو عبر حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام”، مقطعاً مقتبساً من إحدى حلقات مسلسله الشهير “ضيعة ضايعة” والتي حملت اسم “الختم”، تندّراً بالأحداث في النقابة.

حيث أرفق المقطع بعدة صور لقرارات نقيب الفنانين الأخيرة، بدءاً من شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي، ومنح الفنانين أحمد القسيم وفضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف، مروراً ببيان النقابة حول بطلان قرار سحب الثقة من مازن الناطور بصفته نقيباً، وانتهاءً بإسقاط عضوية الفنانين أمل حويجة، وميس حرب، ومحمد آل رشي، ونور مهنا، وتعيين الفنان يوسف عبده عضواً جديداً. وكتب حجو معلّقاً على الفيديو: الرجاء من الجهات المعنية “نفسها” سحب الختم.