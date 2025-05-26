أنس الشايب يحدث بلبلة بسبب ما فعله مع بيسان إسماعيل في حفل خطوبة نور ستارز

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A post shared by انس الشايب - ANAS ELSHAYIB (@anas_alshayb)
A post shared by انس الشايب - ANAS ELSHAYIB (@anas_alshayb)
عايد إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، زوجته السيدة كريستينا مراد صعب في يوم ميلادها، من خلال صور شاركها مع متابعيه عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام".
حرّرت الفنانة المصرية إلهام عبد البديع محضراً ضد طليقها تتّهمه فيه بمطاردتها بسيارته أعلى محور 26 يوليو دائرة مركز كرداسة، وتكثّف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، بعد ضبط المتهم والتحفّظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة وتوّلت النيابة التحقيقات.
خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته ونفى نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله عن عودته إلى طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد ظهورهما معاً في حفل ميلاد ابنتهما.