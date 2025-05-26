أنس الشايب يحدث بلبلة بسبب ما فعله مع بيسان إسماعيل في حفل خطوبة نور ستارز

حالة من البلبلة تسبب بها اليوتيوبر السوري أنس الشايب بسبب ما فعله مع بيسان إسماعيل في حفل خطوبة صانعة المحتوى نور ستارز.

وفي التفاصيل، فقد شارك أنس عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام فيديو يوثق اطلالته.

ولكن الغريب أنه وضع على الفيديو أغنية بيسان اسماعيل الجديدة "خطية".

وأرفقه بتعليق قال فيه: " لقطة من أهم خطوة في حياتي ".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، ومنهم من أكد أن أنس سيخطب قريبا في تعليق جاء فيه: " قمر متأكده مليون ب ميه قولو اني ما حكيت ".