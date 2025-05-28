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ماريتا الحلاني تخرج عن صمتها لأول مرة بعد طلاقها: جرحولي قلبي!
ماريتا الحلاني تخرج عن صمتها لأول مرة بعد طلاقها: جرحولي قلبي!
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ماريتا الحلاني تخرج عن صمتها لأول مرة بعد طلاقها: جرحولي قلبي!

فن

2025-05-28 | 05:51
ماريتا الحلاني تخرج عن صمتها لأول مرة بعد طلاقها: جرحولي قلبي!
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Aljadeed
ماريتا الحلاني تخرج عن صمتها لأول مرة بعد طلاقها: جرحولي قلبي!

خرجت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، لأول مرة عن صمتها بعد اعلان انفصالها عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، لتكشف تفاصيل صادمة عما حصل.

وفي التفاصيل، شاركت ماريتا الحلاني مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو أطلت فيه وهي ترتدي قبعة ونظارات وتغني أغنيتها الجديدة "ناسي"، والتي يبدو انها تكملة للاغنية التي طرحها مؤخرا شقيقها الوليد الحلاني.
وظهرت ماريتا في الفيديو وهي تقول في مطلع الاغنية: "جرحولي قلبي يا قلبي.. جرحوا فيك يا قلبي".
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اشادوا بأداء ماريتا واحساسها المرهف، فكتب احدهم: "يا حبيبتي.. شو هالاحساس الحلو"، وعلق آخر: "مجروحة هالبنت، ما بيجي من الرجال الا وجع القلب بس ما ينخاف عليها طالما ابوها واخوها سند لها".

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